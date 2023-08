Un nou incendiu de vegetatie s-a produs in judetul Satu Mare. Pompierii au intervenit miercuri, 9 august 2023, la Turt.Miercuri, 9 august 2.23, in jurul orei 16:00 Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta "Somes" al judetului Satu Mare, a fost solicitat sa intervina pentru lichidarea unui incendiu de cultura agricola (grau)si vegetatie uscata produs in localitatea Turt.Pentru gestionarea situatiei de urgenta au fost dislocate din cadrul Punctului de Lucru Turt, 2 autospeciala de stingere cu ... citeste toata stirea