Un incendiu a izbucnit luni, 24 iulie 2023, tocmai in localitatea Dindestiu Mic. Pompierii au reusit sa limiteze propagarea incendiului. Totusi, s-au inregistrat pagube.Pompierii Detasamentului Carei, impreuna cu lucratorii Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta Petresti, au intervenit in noaptea de luni spre marti, in jurul orei 23.00 cu trei autospeciale de stingere cu apa si spuma si o ambulanta SMURD pentru localizarea si lichidarea unui incendiu izbucnit la o gospodarie din ... citeste toata stirea