Incendiu la o casa de locuit din municipiu

Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta SOMES al judetului Satu Mare a fost solicitat sa intervina in data de 5 aprilie, in jurul orei 13:00, pentru lichidarea unui incendiu, produs la o casa de locuit in municipiul Satu Mare, str.Marasesti.La fata locului s-au deplasat 12 cadre militare ale Detasamentului de Pompieri Satu Mare, cu doua autospeciale de stingere cu apa si spuma si o ambulanta SMURD B2.La sosirea echipajelor, incendiul se manifesta in zona de bucatarie a locuintei, prin ... citește toată știrea