Incendiu la un bloc din municipiul Satu Mare! Intervin pompierii

Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta SOMES al judetului Satu Mare a fost alertat sa intervina, in aceasta dimineata, in jurul orei 06:30 pentru lichidarea unui incendiu produs la un apartament de pe Aleea Neajlov, municipiul Satu Mare.La fata locului s-au deplasat 10 cadre militare cu doua autospeciale de stingere cu apa si spuma si un echipaj de prim ajutor din cadrul Detasamentului de Pompieri Satu Mare.In urma recunoasterii la la locul evenimentului s-a constatat ca in interior se ... citește toată știrea