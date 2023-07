Update: Luni incep controalele in judetul Satu Mare. La solicitarea noastra, Institutia Prefectului Satu Mare a refuzat jurnalisti in echipele de control.Premierul Marcel Ciolacu a vorbit duminica despre azilele terorii din Ilfov. Acesta a anuntat concluziile dupa o sedinta de lucru si spune ca intr-o saptamana, prefectii vor verifica toate centrele de copii, batrani si persoane cu dizabilitati."Alaturi de colegii mei din Guvern, am discutat astazi si avem trei prioritati:- In primul rand, ... citeste toata stirea