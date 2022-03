Incepand de luni, zilele sunt mai lungi, iar noptile se tot scurteaza

In acest an, echinoctiul de primavara s-a produs duminica, 20 martie, la ora 17:33, ora Romaniei. Noi am invatat la scoala ca echinoctiul, fie el de primavara sau de toamna, este ziua in care orele luminate sunt egale cu cele intunecate, deci e ciudat sa vorbim despre ora exacta la care se produce.La fel ca orice fenomen legat de miscarea Pamantului in jurul Soarelui, are si acesta o explicatie stiintifica. Echinoctiul este momentul care marcheaza sosirea primaverii astronomice in emisfera ... citeste toata stirea