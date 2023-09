Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, a sustinut luni, 11 septembrie 2023, la Scoala Gimnaziala nr. 162 din Bucuresti, o alocutiune in cadrul festivitatii de deschidere a anului scolar 2023-2024.Va prezentam in continuare alocutiunea Presedintelui Romaniei:"Deschiderea acestui an scolar are semnificatia unui nou inceput, din mai multe perspective.Vreau sa mentionez, mai intai, ca, dupa indelungi si temeinice dezbateri, avem, in sfarsit, legi ale educatiei moderne, care transpun in ... citeste toata stirea