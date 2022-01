Incident bizar. Doua autospeciale, una a MAI si una pompierilor, au cazut in fantana arteziana din centrul municipiului Satu Mare VIDEO

O autospeciala de pompieri a cazut, sambata, intr-o fantana arteziana din centrul municipiului Satu Mare, fiind necesara interventia unei macarale pentru a pune masina de pompieri pe sosea. Masina, echipata cu modul de descarcerare, a ajuns in fantana arteziana in timp ce intervenea in sprijinul echipajului unei autospeciale a MAI, care a ramas blocata in aceeasi zona. "Un incident regretabil s-a petrecut astazi pe platoul Pietei 25 Octombrie din municipiul Satu Mare. Doua autoutilitare ... citeste toata stirea