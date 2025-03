Individ extrem de periculos, arestat langa Petea. Condamnat pentru talharie

Politistii de frontiera satmareni au identificat cu ajutorul aplicatiei eDAC, un cetatean roman condamnat la inchisoare pentru savarsirea infractiunii de talharie calificata.In cursul noptii trecute, in jurul orei 03.00, politistii de frontiera din cadrul Sectorului Politiei de Frontiera Petea, aflati in misiune in zona de competenta, au oprit pentru control, in apropierea localitatii Peles, un cetatean roman, in varsta de 27 de ani, domiciliat in judetul Maramures.In urma verificarilor ... citește toată știrea