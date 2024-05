Infectiile respiratorii acute sunt in crestere la Satu Mare

In saptamana 13.05-19.05.2024, la nivelul judetului, numarul total de cazuri de infectii respiratorii acute ( IACRS si pneumonii) a fost de 447, comparativ cu 349 inregistrate in saptamana precedenta.Pana la data de 19.05.2024 au fost vaccinate antigripal 12.382 persoane din grupele la risc, cu vaccin achizitie proprie si compensat.Analiza epidemiologica a evolutiei infectiilor respiratorii acute si a gripei in saptamana 13.05-19.05.2024 (S20/2024)Infectiile respiratorii acute sunt in ... citește toată știrea