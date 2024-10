Infectiile respiratorii, pneumoniile si gripa, in scadere la Satu Mare

In saptamana 14-20 octombrie 2024, judetul Satu Mare a raportat un total de 1.596 de cazuri de infectii respiratorii acute (IACRS), pneumonii si gripa. Incidenta acestor infectii este in scadere comparativ cu saptamana precedenta cand au fost inregistrate 2.099 de cazuri.Analiza pe grupe de varsta:0-1 an: 103 cazuri IACRS, 4 pneumonii, 4 gripe 2-4 ani: 215 IACRS, 16 pneumonii, 12 gripe 5-14 ani: 410 IACRS, 23 pneumonii, 26 gripe 15-49 ani: 371 IACRS, 82 pneumonii, 27 gripe 50-64 ani: 112 ... citește toată știrea