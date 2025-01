INFIORATOR Peste 760 de copii abuzati anul trecut in judet. Peste 100 dintre ei, abuzati sexual

Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului (DGASPC) Satu Mare a instrumentat peste 760 de cazuri de abuz asupra minorilor, violenta in familie, trafic si alte situatii de urgenta in domeniul asistentei sociale si serviciile sociale. Directorul acestei institutii, Mariana Dragos, a prezentat aceasta statistica in cadrul unei sedinte la sediul Prefecturii Satu Mare, evidentiind si faptul ca peste 100 de copii au fost abuzati sexual, inclusiv 14 cazuri de minore insarcinate. ... citește toată știrea