Cetatenii romani minori cu varsta mai mica de 14 ani pot calatori in strainatate doar cu pasaportul simplu electronic /pasaportul simplu temporar.In ceea ce priveste cetatenii romani minori cu varsta mai mare 14 ani, acestia pot calatori cu documentele mentionate mai sus sau in baza cartii de identitate (in statele membre ale Uniunii Europene, precum si statele terte care recunosc cartea de identitate ca document de calatorie). Cetatenii romani minori nu pot calatori in strainatate in baza ... citeste toata stirea