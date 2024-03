Infosalvamont - Panouri turistice!

Un nou aport major din partea Consiliul Judetean Satu Mare, in sprijinul si dezvoltarea turismului montan satmarean! Actiunea consta in conceperea, realizarea si amplasarea in teren de catre SPJ Salvamont a noilor panouri informative, opt la numar, destinate informarii si orientarii in teren a turistilor , in special a montaniarzilor care parcurg traseele turistice din arealul Vama-Vf.Muntele Mic-Vf.Pietroasa-Poiana Soci-Luna Ses-Negresti Oas.Panourile contin descrierea sumara a celor 10 ... citește toată știrea