In 2 octombrie 2023, aflandu-se in exercitarea atributiilor de supraveghere si control a traficului rutier pe Drumul National 19, in localitatea Ciuperceni, politistii rutieri din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Satu Mare au efectuat semnale de oprire unui barbat de 55 de ani, aflat la volanul unui autoturism.Barbatul a fost testat cu aparatul etilotest, fiind ... citeste toata stirea