Inspectoratul de Politie Judetean Satu Mare ne prezinta principalele activitati pe care le-a avut duminica si luni. Le prezentam pe rand.Drogat la volanIn 10 octombrie 2023, in jurul orei 03.30, in timp ce se aflau in exercitarea atributiilor de supraveghere si control a traficului rutier pe Drumul National 19, intre localitatile Satu Mare si Botiz, politistii din cadrul Sectiei Politie Rurala Satu Mare au efectuat semnale de oprire unui tanar de 20 de ani, aflat la volanul unui autoturism. ... citeste toata stirea