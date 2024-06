Infractiuni economice, cercetate de politistii satmareni

La data de 11 iunie a.c., politistii din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Satu Mare-Serviciul de Investigare a Criminalitatii Economice, s-au sesizat din oficiu despre faptul ca o societate comerciala din localitatea Odoreu nu si-ar fi declarat si evidentiat in actele contabile veniturile incasate in urma vanzarii unor produse, cauzand un prejudiciu bugetului de stat de aproximativ 303.268 de lei. Cercetarile sunt continuate sub aspectul savarsirii ... citește toată știrea