INGRIJORATOR. Peste 80 de mame minore la Satu Mare, anul trecut. Opt copii abandonati in spital

Un motiv de ingrijorare pentru autoritati ar putea fi faptul ca peste 80 de mame care au nascut la Maternitatea Spitalului Judetean in anul 2024 au fost minore. De asemenea, potrivit unei informari facuta de aceasta institutie, opt nou nascuti au fost abandonati in spital. In total, in 2024, la Maternitatea satmareana au fosta dusi pe lume aproape 1.400 de copii, in scadere drastica fata de anii precedenti.Aproape 1.400 de nou nascuti, anul trecut Spitalul Judetean de Urgenta Satu Mare a ... citește toată știrea