Inovatie si traditie: Agro Expo Satu Mare isi deschide portile

Cu cele trei editii anterioare, Agro Expo Satu Mare a pus bazele unui eveniment regional de referinta, reusind sa adune comunitati din Satu Mare, Maramures, Salaj si Bihor si nu numai.In perioada 6-9 martie 2025, la Satu Mare, in parcarea Aushopping si in galeria Cinema One LaserPlex, va avea loc cea de-a IV-a editie a Agro Expo Satu Mare, un eveniment dedicat promovarii inovatiei si traditiei in domeniul agrar.Organizat de SkyLine Events si Expo Industry Satu Mare, Agro Expo aduce impreuna ... citește toată știrea