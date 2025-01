Inscrierile la Centrul de Zi pentru Copii de pe Ostrovului Continua!

Centrul de Zi pentru copii din cadrul Centrului Multifunctional Social Ostrovului, aflat in subordinea Directiei de Asistenta Sociala Satu Mare, isi deschide in continuare portile pentru inscrierea copiilor din municipiul Satu Mare, cu varste intre 6 si 15 ani, provenind din familii aflate in situatii vulnerabile.Cu o capacitate de 40 de locuri, centrul, situat pe strada Uzinei nr. 28, in zona Ostrovului, are ca scop principal prevenirea abandonului familial, institutionalizarii si abandonului ... citește toată știrea