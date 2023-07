Foto: Facebook - Orban ViktorPremierii Romaniei si Ungariei, Marcel Ciolacu si Victor Orban au avut o intalnire la Bucuresti in 19 iulie 2023. Viktor Orban a declarat pe pagina sa de facebook ca "este inceputul unei noi prietenii". De partea cealalta, Marcel Ciolacu transmite ca se va initia un proiect comun de infrastructura. Va fi implicat si judetul Satu Mare?Detalii in continuarePrim-ministrul Romaniei Marcel Ciolacu a avut o intalnire informala cu premierul Ungariei, Viktor Orban, in ... citeste toata stirea