Intampina Noul An cu stil si eleganta! REVELION 2025 LA HOTEL-RESTAURANT AURORA

Intampina Noul An cu stil si eleganta!Va invitam sa petreceti o noapte memorabila la Hotel-Restaurant Aurora, unde atmosfera festiva, rafinamentul si bucuria vor transforma trecerea in 2025 intr-un moment de neuitat.Muzica live sustinuta de formatia Vasile Chioran & Co, care va asigura o atmosfera deosebita. Preparate culinare atent pregatite ... citește toată știrea