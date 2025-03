INTERVENEsII. Opt incendii, un accident si peste 50 de persoane asistate medical. Interventii ale pompierilor satmareni in week-end

In acest sfarsit de saptamana, pompierii satmareni au intervenit pentru stingerea a 8 incendii, gestionarea unei situatii de urgenta generata de producerea unui accidente rutier care a avut loc in localitatea Orasu Nou dar si pentru acordarea asistentei de urgenta a 51 de persoane cu diverse afectiuni medicale.Opt incendii Dintre cele 8 incendii, sase au izbucnit la case de locuit in localitatile: Satu Mare, Tur, Domanesti, Lipau, Racsa, Ghenci. Cinci dintre acestea s-au manifestat datorita ... citește toată știrea