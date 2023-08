Joi, 17 august 2023, o satmareanca a fost vazuta ca s-ar fi aruncat in zona Podului Golescu din municipiul Satu Mare, pe malul stang al Somesului.UPDATE: Ce spun pompierii:Detasamentul de pompieri Satu Mare a intervenit astazi, in jurul orei 15.30 la salvarea unei persoane de sex feminin cu varsta de aproximativ 16 ani, care se afla blocata in apele raului Somes, la o distanta de aproximativ 300 m distanta de la podul Golescu. De urgenta s-a deplasat un echipaj format dintr-un ofiter, opt ... citeste toata stirea