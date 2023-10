Marti, 10 octombrie 2023, echipa pirotehnica din cadrul Detasamentului de Pompieri Satu Mare a fost solicitata pentru asanarea unui teren in municipiul Carei.Munitia a fost descoperita de catre o echipa de lucratori in urma unor sapaturi de fundatie. Echipa pirotehnica a ridicat de la locul solicitarii, o bomba aruncator de calibru 82 mm, provenita din al Doilea Razboi Mondial. Nu au fost descoperite alte elemente de munitie.Pentru a evita producerea unor evenimente cu urmari tragice, in ... citeste toata stirea