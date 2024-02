Interviu arta-cultura / Ce frumos e omul!

Neostoit ocrotitor al slovei, Viorel Campean, s-a nascutla data de 11 iulie 1969 in Satu Mare. Este absolvent al Facultatii de Istorie-Geografie, doctor in istorie,angajat al Bibliotecii Judetene Satu Mare, sectia "Carte veche". Vocatia de bibliotecar pe care a imbratisat-o nu este intamplatoare, asa cum reiese din relatarile invitatului meu de azi, ci isi are radacinile adanc infipte intr-o mare pasiune pentru scriitura. Nu doar stiinta in biblioteconomie il face un profesionist desavarsit, ci ... citește toată știrea