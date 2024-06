Interviu arta - cultura / Ce frumos e omul

O celebrare de suflet a avut loc deunazi in orasul nostru, avand-o ca protagonista pe Daria Hristina Rojea din Satmarel, o tanara fascinata de poezie, absolventa a Colegiului Economic "Gheorghe Dragos" Satu Mare. In ziua in care a trait emotia ultimului clinchet de clopotel, Daria Hristina si-a lansat volumul de debut, sugestiv intitulat "Calea trandafirilor vii", inconjurata de familie, prieteni si oameni de bine. La intrare, m-a intampinat o prezenta incantatoare cu maniere alese, purtand o ... citește toată știrea