Interviu arta-cultura/ Ce frumos e omul!

Absolventa Facultatii de Drept din cadrul Universitatii Crestine "Dimitrie Cantemir" din Cluj Napoca, promotia 2010, Dariana Sasarman-Tou, directoarea Bibliotecii Judetene Satu Mare, este invitata rubricii mele de azi.Am avut ocazia sa o intalnesc in repetate randuri, la manifestari culturale organizate in cadrul institutiei pe care o conduce.La aceste evenimente, cuvantul de deschidere pe care il rosteste in calitatea sa de amfitrion, denota implicarea ei directa in derularea acestora. Este ... citește toată știrea