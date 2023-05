Ioan DitDuminica, 21 mai, invitat la emisiunea "In Slujba Comunitatii" de la Informatia TV este Ioan Dit, fost primar al municipiului Satu Mare in perioada 1982 - 1989. Provocat sa depene amintiri, fostul edil acum in varsta de 85 de ani a povestit ce insemna sa conduci un oras pe vremea aceea, cum erau oamenii, de ce se temeau si ce sperau.In anii '80, orasul Satu Mare oferea 70.000 de locuri de muna, fapt incredibil acum. Se construiau intre 1.500 - 2.000 de apartamente pe an, iar cine ... citeste toata stirea