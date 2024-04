Ioan Tibil este noul prefect al judetului Satu Mare. El a fost numit in functie in sedinta de Guvern desfasurata joi, 11 aprilie.Joi, 11 aprilie, in sedinta de Guvern, Executivul a aprobat mai multe acte normative privind inlocuirea unor prefecti din tara, pe fondul demisiilor mai multor oficiali din prefecturi, in contextul alegerilor locale din acest an. Noul prefect al judetului Satu Mare a fost numit Ioan Tibil, care ii ia locului fostului prefect Radu Roca.Radu Roca si-a ... citește toată știrea