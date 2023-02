Iohannis, intalnire cu Zelenski

Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, a avut joi, 9 februarie 2023, o intalnire, alaturi de un grup de lideri europeni, cu Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, cu prilejul reuniunii extraordinare a Consiliului European de la Bruxelles, Regatul Belgiei, informeaza Administratia Prezidentiala.Presedintele Klaus Iohannis a salutat prezenta Presedintelui Ucrainei la reuniunea Consiliului European, ca o dovada in plus a solidaritatii si unitatii europene si a coordonarii stranse in ... citeste toata stirea