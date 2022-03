Iohannis l-a primit pe presedintele Bulgariei

Presedintele IohannisAflat intr-o vizita oficiala in Rom]nia, presedintele bulgar, Rimen Radev a fost primit la Palatul Cotroceni de presedintele Klaus Iohannis. Aderarea Romaniei si a Bulgariei la Schengen s-a numarat printre temele abordate de cei doi sefi de stat."Am abordat si obiectivul tarilor noastre cu privire la avansarea procesului de aderare la Spatiul Schengen. Aderarea noastra va contribui in mod esential la consolidarea Pietei Unice si la intarirea rezilientei Uniunii in ... citeste toata stirea