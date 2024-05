Ionel Daniel Codrea si-a depus candidatura pentru functia de primar al comunei Vetis

Marti , 30 aprilie 2024, in prezenta domnului presedinte al Partidului Social Democrat, Mircea Vasile Govor, Daniel Codrea a decis sa isi depuna candidatura pentru functia de primar al comunei Vetis.Aceasta hotarare a fost rezultatul unei perioade lungi de reflectie si consultare atenta cu membrii comunitatii din Vetis."Curand inchei al treilea mandat de viceprimar, perioada in care am acumulat o vasta experienta in administratia locala. In tot acest timp am avut privilegiul de a lucra in ... citește toată știrea