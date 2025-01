ISU Satu Mare alaturi de comunitatea satmareana. Interventie la un incendiu produs la acoperisul unei case de locuit, in localitatea Beltiug

In noaptea dintre ani, pompierii din cadrul ISU Satu Mare au fost prezenti alaturi de comunitatea satmareana.Echipaje de pompieri au asigurat desfasurarea in conditii de siguranta a festivitatilor unde a fost prezent un aflux foarte mare de persoane.In perioada 31.12.2024 - 01.01.2025 ora 06:00 am intervenit pentru gestionarea a 6 situatii de acordare a primului ajutor calificat, o sablare de carosabil in urma unui accident rutier produs in localitatea Certeze si 2 interventii de stingere a ... citește toată știrea