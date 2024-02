ITPF Sighetu Marmatiei si-a prezentat bilantul. Suntem curiosi care vor fi totusi masurile luate dupa fuga primarului de Baia Mare, Catalin Chereches

Politistii de frontiera au prezentat rezultatele principalelor activitati de control si supraveghere a frontierei, desfasurate de Personalul Inspectoratului Teritorial al Politiei de Frontiera Sighetu Marmatiei, in anul 2023.Pentru controlul si supravegherea frontierelor Romaniei in care, se include si cea mai lunga frontiera terestra externa a spatiului comunitar, actionam in sistem integrat, prin folosirea tuturor resurselor disponibile si aplicarea legislatiei nationale si europene. ... citește toată știrea