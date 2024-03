Iulia Vilceanu, senzatia sezonului 14 la Romanii au Talent. Satmareanca a impresionat publicul si juratii pana la lacrimi

Iulia Vilceanu are 20 de ani si a oferit un moment unic pe scena de la Romanii au talent sezonul 14, in editia de vineri seara, 15 martie. Tanara din Satu Mare a primit Golden Buzz din partea lui Smiley si a lui Pavel Bartos.A inceput sa cante la chitara si sa inteleaga compozitia muzicala de la varsta de 12 ani. Conform satmarencei, scrie si canta in fiecare zi, dar cel mai mult ii place sa cante piesele pe care le-a creat.Iulia mai este pasionata de limba engleza, asa ca toate piesele ei ... citește toată știrea