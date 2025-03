Jandarm aflat in timpul liber a acordat primul ajutor unei persoane cazute pe strada!

In dimineata zilei de astazi, un jandarm din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Judetean Satu Mare, aflat in timpul liber, a dat dovada de profesionalism si spirit civic, intervenind pentru acordarea primului ajutor unei persoane care cazuse pe strada, in apropierea unui fast-food din zona centralCZ a municipiului Satu Mare.Jandarmul a observat, in timp ce se afla in zona, o persoana cazuta pe trotuar. Fara a ezita, acesta a inceput sa acorde primul ajutor victimei si, constient de necesitatea ... citește toată știrea