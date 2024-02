Job-uri pentru satmareni in strainatate. Ce trebuie sa faca

Angajatorii din Spatiul Economic European ofera, prin intermediul retelei EURES Romania, 130 locuri de munca vacante in tari ca:Norvegia - 51 locuri de munca pentru: supraveghetor ferma; muncitor acvacultura;Letonia - 30 locuri de munca pentru: sudor;Germania - 29 locuri de munca pentru: tehnician in mecatronica auto(carosier auto); muncitor in productie; tehnician service; mecatronist; lucrari in productie - procesare produse din carne; tehnician electronist; fizioterapeut;Austria - 5 ... citește toată știrea