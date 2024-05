Job-uri pentru satmareni in tari precum Germania, Finlanda sau Danemarca

Angajatorii din Spatiul Economic European ofera, prin intermediul retelei EURES Romania, 164 locuri de munca vacante in tari ca:Finlanda - 78 locuri de munca pentru: vopsitor pentru tratarea industriala a suprafetelor; muncitor necalificat in agricultura culegator de capsuni; muncitor necalificat in agricultura - culegator de fructe si legume.Letonia - 30 locuri de munca pentru: sudor.Germania - 27 locuri de munca pentru: muncitor in productie; tehnician electronist; ... citește toată știrea