Joi are loc o noua editie a Concursul International "Scari"

Joi, 1 septembrie, incepand cu ora 10.00, se va desfasura editia a IX-a a concursului international "Scari", in municipiul Satu Mare.Aceasta competitie are ca obiectiv fundamental dezvoltarea si perfectionarea aptitudinilor si a deprinderilor specifice necesare interventiei in situatii de urgenta la cladirile inalte.Competitia consta in urcarea pana la etajul 10 al unei cladiri, pe scarile interioare, individual sau o echipa formata din 2 servanti, echipati pentru ... citeste toata stirea