Joi, prin Vama Halmeu au intrat in Romania 270 de ucraineni

Vama Halmeu-3 benziIn 24 martie, in interval de 24 de ore, la nivel national, prin punctele de frontiera au intrat in Romania 58.709 de persoane, dintre care 9.995 cetateni ucraineni (in crestere cu 12% fata de ziua precedenta).Pe la frontiera cu Ucraina au intrat in Romania 5.338 cetateni ucraineni (in crestere cu 9,9%), iar pe la cea cu Re. Moldova au intrat 2.905 cetateni ucraineni (crestere cu 7,9%).De la declansarea acestei crize, pana la data de 24.03.2022, ora 24.00, la nivel ... citeste toata stirea