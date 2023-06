Judecatorul Muresan Cardonel Felix a fost reinvestit in functia de presedinte al Tribunalului Satu Mare, cu un nou mandat de trei ani, pentru perioada 22 august 2023-21 august 2026.Potrivit unui comunicat de presa remis redactiei cotidianului Informatia Zilei de biroul de presa al Tribunalului Satu Mare, reinvestirea are loc ca urmare a promovarii concursului organizat de catre CSM prin Institutul National al Magistraturii.Numirea in functii de conducere, presedinte si vicepresedinte la ... citeste toata stirea