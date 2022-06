Klaus Iohannis participa la reuniunile liderilor din Uniunea Europeana si Balcanii de Vest

Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, va participa, in perioada 23-24 iunie, la reuniunile liderilor din Uniunea Europeana si Balcanii de Vest, Consiliului European si Summitului Euro in format extins.Reuniunea liderilor din Uniunea Europeana si Balcanii de Vest va constitui o oportunitate de reafirmare, in actualul context geopolitic, a sprijinului liderilor Uniunii Europene pentru ancorarea europeana a Balcanilor de Vest si pentru avansarea si consolidarea procesului de extindere in baza ... citeste toata stirea