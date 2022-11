La cat a coborat numarul ucrainenilor care intra in Romania intr-o zi?

Pe sensul de intrare in Romania, au fost 65.975 de persoane, dintre care 6.835 de cetateni ucraineni (in scadere cu 10,4% fata de ziua precedenta). Astfel, incepand cu data de 10.02.2022 (perioada pre-conflict), pana la data de 07.11.2022, ora 24.00, la nivel national, au intrat in Romania 2.777.312 cetateni ucraineni.In continuare, controlul de frontiera la intrarea in Romania prin punctele de trecere a frontierei se deruleaza cu operativitate, in conformitate cu prevederile legislatiei ... citeste toata stirea