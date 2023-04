19 aprilie 1919 este o data importanta in istoria orasului Satu Mare, dar si in istoria postbelica a Ungariei in care contele Karolyi a semnat pacea in urma infrangerii Austro-Ungariei si a declarat Revolutia Crizantemelor, urmata de Revolutia bolsevica. Data de 19 aprilie 1919 coincide cu intrarea armatei romane pe teritoriul Ungariei care deja adoptase denumirea de Republica Sovietica Ungaria. Asadar, fara armata romana, Ungaria ar fi devenit parte a URSS.Datorita unor conjuncturi politice, ... citeste toata stirea