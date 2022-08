La multi ani, Eugenia Sabou!

Doamna Eugenia Sabou nu necesita prea multe prezentari. Prezenta in foarte multe emisiuni la Informatia TV, este un sprijin pentru pensionarii care intra in direct cu dansa si cer un sfat.Este foarte bine cunoscuta in spatiul public ca urmare a altruismului sau, a functiilor detinute, nu in ultimul rand, pentru aplecarea dovedita fata de semeni.S-a nascut intr-o frumoasa zi de 11 august. A lucrat in mai multe domenii, dar cea mai lunga activitate a avut-o la Casa Judeteana de Pensii. ... citeste toata stirea