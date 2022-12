La multi ani, Romania! Tricolor urias si defilare in centrul municipiului Satu Mare

La multi ani, Romania! Manifestarile dedicate Zilei Nationale a Romaniei au debutat, in aceasta dimineata, dimineata, joi, 1 decembrie, dupa ora 11.00, cu depuneri de coroane la busturile lui I.C. Bratianu si Iuliu Maniu, respectiv la statuia lui Vasile Lucaciu. De la ora 12.00 a inceput ceremonialul militar si religios in centrul municipiului Satu Mare, la statuia Eroului Necunoscut.Ca in fiecare an, cel mai asteptat moment din programul de 1 Decembrie a fost parada militara. Sute de oameni ... citeste toata stirea