La multi ani, Romania! Ziua Unirii Principatelor Romane, marcata la Satu Mare (Foto)

In 24 ianuarie 2022 se implinesc 163 de ani de la unirea celor doua Principate - Moldova si Tara Romaneasca, sub domnia lui Alexandru Ioan Cuza. Infaptuirea "Micii Uniri" a creat conditiile realizarii Marii Uniri de la 1918 si a deschis calea modernizarii si dezvoltarii Romaniei.Aceasta zi a fost marcata la Satu Mare in piateta delimitata de noul sediu al Institutiei Prefectului si sediul Inspectoratului de Politie Judetean, la bustul domnitorului Alexandru Ioan Cuza.****Prefectura Satu ... citeste toata stirea