La Nationalele sperantelor de la spada: Trei medalii din patru au ajuns la Satu Mare! Denisa Crisan a pierdut la mare lupta finala iar surorile Julia si Johanna Kurtinecz au cedat in semifinale si au cucerit bronzul

Spada satmareana continua sa impresioneze la nivel de juniori iar sambata trei dintre fetele de la LPS Satu Mare au cucerit patru din medaliile de la Nationalele rezervate sperantelor!Trei dintre spadasinele de la LPS Satu Mare au ajuns in semifinale iar Denisa Crisan a reusit sa ajunga in ultimul act. Iar Denisei Crisan i-a lipsit doar o singura tusa pentru a castiga finala. Sportiva de la LPS Satu Mare a invins-o in semifinale pe colega ei de echipa, Kurtinecz Julia, calificandu-se astfel ... citește toată știrea