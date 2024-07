La sfarsit de saptamana, Satu Mare se umple cu atmosfera muzicii stradale, incepe Street Music Festival

In acest weekend, orasul se umple din nou cu atmosfera de street music si cu artisti care vor impanzi strazile satmarene. In perioada 12-14 iulie suntem asteptati la o noua editie a unui renumit eveniment plin de culoare si arta stradala, pentru al zecelea an consecutiv Street Music Festival Satu Mare.La sfarsit acestei saptamani ne putem intalni cu artisti si muzicieni renumiti la nivel mondial in diferite puncte ale centrului orasului Satu Mare. In cadrul festivalului timp de 3 zile, in 6 ... citește toată știrea